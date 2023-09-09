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السبت، 09-09-2023 12:20 م

رجل يفتح النار في نيويورك بشكل عشوائي ويقتل مسنا

مسلح-يفتح-النار-بشكل-عشوائي-ويقتل-مسناً-في-نيويورك


الوكيل الإخباري - ذكرت الشرطة في ولاية نيويورك الأميركية، يوم السبت، أن مسلحاً يركب دراجة نارية قتل رجلاً يبلغ من العمر 87 عاماً وأصاب ثلاثة آخرين خلال إطلاقه النار بشكل عشوائي في منطقتين مختلفتين من مدينة نيويورك.

وبدأ إطلاق النار حوالي الساعة 11:10 صباحاً عندما أطلق الرجل الذي يقود الدراجة النارية النار على رجل يبلغ من العمر 21 عاماً وأصابه في كتفه، وذلك في منطقة بروكلين. وقالت الشرطة إن الضحية نُقل إلى المستشفى ومن المتوقع أن ينجو.

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وبعد 17 دقيقة، تم إطلاق النار على رجل يبلغ من العمر 87 عاماً عدة مرات في منطقة ريتشموند هيل في كوينز، وقد توفي لاحقاً في المستشفى. وقد أظهر فيديو التقطت كاميرا مراقبة المسن حينما أصابته الرصاصة، فبدأ ينزف الدم من ظهره، ويحتضر حتى وقع أرضاً.

وبعد ثماني دقائق، أصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاماً برصاصة في وجهه، وقد تم نقله بحالة حرجة إلى المستشفى.

وبعد حوالي دقيقة، أصيب رجل يبلغ من العمر 63 عاماً برصاصة، وهو حالياً في حالة مستقرة في المستشفى.

 

لبنان 24

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