الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 10:29 ص

رجل يقتل بائع كتب مشهوراً في السودان

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الوكيل الإخباري - توفي بائع كتب شهير بالعاصمة السودانية الخرطوم، متأثراً بإصابته نتيجة تعرضه لاعتداء من قبل شخص بمكان عمله بصينية بُري .

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ونعى مُحمد مهدي الشهير (بالوراق)، الذي عُرف بين أوساط الشباب بأسلوبه الراقي وتعامله الخلوق، العديد من زبائنه، على مواقع التواصل الاجتماعي, 


وعُرف (الوراق) بعصاميته وحُبه لمهنته، فقد كان يدرس دراسات عليا لنيل الماجستير، إلى جانب عمله كبائع للُكتب، وفق صحيفة "السوداني" الإلكترونية.

 

المصدر - البيان 

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