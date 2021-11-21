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الأحد، 21-11-2021 01:42 م

رجل يقتل موظفا طالبه بارتداء الكمامة في متجر بتايوان

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الوكيل الإخباري - قالت الشرطة التايوانية إن رجلا قتل موظفا في متجر في مدينة تايوان في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بطعنه عدة مرات لأنه طلب منه ارتداء الكمامة.

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" عن فينج لي تسي رئيس شرطة منطقة جويشان القول إن الرجل الذي يعرف باسم تشيانج / 41 عاما/ زار المتجر الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ولكن الموظف ويدعى تساي طالبه بارتداء الكمامة.

وأضاف أن تشيانج غادر المتجر وعاد بعد فترة قصيرة عقب ارتداء الكمامة، وقام بتفقد الأرفف لفترة قبل أن يتشاجر مع تساي / 30 عاما/ وقام بإلقاء الكمامة وخرج من المتجر في تايوان .


مع ذلك، عاد تشيانج للمتجر نحو الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي وقام بطعن تساي عدة مرات في الصدر بسكين قام بجلبها معه.


وقال فينج إن المسعفين وجدوا تساي وبه ثلاث إصابات في الجانب الأيسر من صدره ودخل في غيبوبة. وأضاف أن قلبه توقف أثناء نقله للمستشفى.
ومن ناحية أخرى، تم إلقاء القبض على تشيانج في المتجر وبيده اصابات من السكين.


ويشار إلى أن ارتداء الكمامة في تايوان يعد إلزاميا في معظم الأماكن العامة.

 

المصدر- البيان 

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