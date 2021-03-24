رصاصة تودي بحياة خمسيني داخل منزله في عمان

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أنه تمّ إسعاف خمسيني إلى أحد المستشفيات إثر اصابته بعيار ناري داخل منزله في منطقة جبل النصر ، بالعاصمة عمان .

اضافة اعلان



ولفت المصدر، الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الرصاصة ، كانت من خلال سلاح بحوزته وما لبث أن فارق الحياة، وتم فتح تحقيق في الحادثة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





