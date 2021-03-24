الأربعاء 24-03-2021
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الأربعاء، 24-03-2021 10:53 ص

في جبل النصر

رصاصة تودي بحياة خمسيني داخل منزله في عمان

الامن
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أنه تمّ إسعاف خمسيني إلى أحد المستشفيات إثر اصابته بعيار ناري داخل منزله في منطقة جبل النصر ، بالعاصمة عمان .

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ولفت المصدر، الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الرصاصة ، كانت من خلال سلاح بحوزته وما لبث أن فارق الحياة، وتم فتح تحقيق في الحادثة.

 

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