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الأربعاء، 19-04-2023 09:28 ص

رصاصة طائشة اخترقت النافذة.. كابتن الهلال السوداني يروي تفاصيل مصرع ابنته

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الوكيل الإخباري- لقيت الطبيبة آلاء فوزي المرضي، ابنة كابتن فريق الهلال السوداني، مصرعها إثر رصاصة طائشة، على وقع الاشتباكات الدامية التي لم تتوقف في السودان رغم الهدنة.

وأوضح والد الضحية، في مداخلة على قناة (العربية)، أن ابنته كانت تعمل في مستشفى الحارة الثامنة، وبعد عودتها من العمل طلب منها عمل فنجان قهوة، وخلال تحركها من الغرفة إلى صالة المنزل اخترقت رصاصة طائشة إحدى النوافذ وأصابت والدتها في الفك الأيمن، بينما لقيت ابنته الطبيبة مصرعها بعد أن اخترقت الرصاصة قلبها لتلقى حتفها على الفور.

عكاظ

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