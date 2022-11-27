رمياً بالرصاص.. مقتل أسرة بالكامل في منزلها وسط الخرطوم

الوكيل الإخباري-قُتلت سيدة واثنان من أبنائها رميًا بالرصاص، في منزلهم في ضاحية بري بوسط العاصمة السودانية الخرطوم، ليل الجمعة؛ في حادثةٍ جددت المخاوف من الانفلات الأمني في الخرطوم.

اضافة اعلان



وفيما لم تُصدر الجهات الأمنية بيانًا بشأن الجريمة؛ إلا أن أقرباء الأسرة أفادوا بأن الأب كان خارج البيت، وفوجئ بعد وصوله بوجود زوجته وأبنائه مقتولين بالرصاص؛ .



وتكررت خلال الأشهر الماضية جرائم القتل والاختطاف والنهب في الخرطوم، وسط وجود كبير لعصابات نهب واختطاف منظمة؛ إضافة إلى عدد من المجموعات التابعة لحركات مسلحة تتمركز في وسط العاصمة.





سبق

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة