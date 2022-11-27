الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 27-11-2022 01:52 م

رمياً بالرصاص.. مقتل أسرة بالكامل في منزلها وسط الخرطوم

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الوكيل الإخباري-قُتلت سيدة واثنان من أبنائها رميًا بالرصاص، في منزلهم في ضاحية بري بوسط العاصمة السودانية الخرطوم، ليل الجمعة؛ في حادثةٍ جددت المخاوف من الانفلات الأمني في الخرطوم.

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وفيما لم تُصدر الجهات الأمنية بيانًا بشأن الجريمة؛ إلا أن أقرباء الأسرة أفادوا بأن الأب كان خارج البيت، وفوجئ بعد وصوله بوجود زوجته وأبنائه مقتولين بالرصاص؛ .


وتكررت خلال الأشهر الماضية جرائم القتل والاختطاف والنهب في الخرطوم، وسط وجود كبير لعصابات نهب واختطاف منظمة؛ إضافة إلى عدد من المجموعات التابعة لحركات مسلحة تتمركز في وسط العاصمة.


 

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