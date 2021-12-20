روسيا.. حافلة تقتحم ساحة منزل في حادث سير

الوكيل الاخباري - أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جراء انزلاق حافلة خارج الطريق ودخولها أراضي مبنى سكني في مدينة ساراتوف الروسية يوم الاثنين.

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وتظهر لقطات مصورة نشرتها وزارة الداخلية الروسية الحافلة تخترق السياج قبل أن تصطدم بعدة سيارات متوقفة وتتسبب بأضرار.



وبحسب المعلومات الأولية، نقل السائق وعدد من الركاب إلى المرافق الطبية لتلقي العلاج، كما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.



المصدر : روسيا اليوم