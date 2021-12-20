الإثنين 20-12-2021
الوكيل الاخباري

ذروة المنخفض الجوي تبدأ تأثيرها على المملكة والأرصاد تطلق تحذيرات هامة.. تفاصيل

اول مصاب أردني بأوميكرون ينهي الحجر الثلاثاء

الضمان يتوجه لإعادة النظر برواتب متقاعديه المتدنية

الكشف عن اكبر عملية غش جميد منسف في مصر

وزارة الشباب تطلع على تجربة ديوان الخدمة بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز

اتفاقية لتطوير مشروع سياحي جديد في البحر الميت التنموية

الهطول المطري.. الكرك الأعلى ومحافظات سجلت صفر - تفاصيل

التربية لـ الوكيل : منح صلاحيات تعطيل المدارس يوم الثلاثاء لمدراء التربية

هبوط تاريخي بسعر الليرة التركية واقبال ضعيف من الاردنيين على الشراء

مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة الصيادلة

الإثنين، 20-12-2021 04:12 م

روسيا.. حافلة تقتحم ساحة منزل في حادث سير

PuZ2MO3D8YU


الوكيل الاخباري - أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جراء انزلاق حافلة خارج الطريق ودخولها أراضي مبنى سكني في مدينة ساراتوف الروسية يوم الاثنين.

اضافة اعلان


وتظهر لقطات مصورة نشرتها وزارة الداخلية الروسية الحافلة تخترق السياج قبل أن تصطدم بعدة سيارات متوقفة وتتسبب بأضرار.


وبحسب المعلومات الأولية، نقل السائق وعدد من الركاب إلى المرافق الطبية لتلقي العلاج، كما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

أول حالة وفاة بسبب الطقس السيء في مصر

61c04e8f82595

تدهور رأس قاطرة وانزلاق حاوية في سواقة والقويرة - صور

3000

مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع

12202118155211980845203

488 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

133-232058-phone-explosion-indian-family-burned_700x400

الهند.. انفجار هاتف محمول في وجه طفلين

IMG_2802

4 وفيات في حريق داخل خيمة بالبلقاء

أخبار متعلقة
1-1485147

بسبب الكمامة.. مسلح يقتل شخصين في مركز خدمة عملاء في روسيا

fffff

شاهد بالفيديو لحظة وقوع حادث سير مروع لباص مدرسة في عمان

سير لوغو

إصابتان بحادث سير على إشارة وادي صقرة - صورة

منجم

5 ضحايا بحادث منجم فحم في روسيا

61a14b5f4c59b71cf32e53df

قتلى في إطلاق نار على حافلة مدرسية بكوسوفو

شرطة سير (3)

الامن العام : حادث تدهور لمركبة في نفق المخابرات - صورة