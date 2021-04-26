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الإثنين، 26-04-2021 09:08 م

روسيا .. سقوط شابة من نافذة شقتها بالطابق الـ 21

سقوط


الوكيل الإخباري - لفظت فتاة روسية أنفاسها الأخيرة جراء سقوطها من الطابق الـ 21 بأحد الأبراج شاهقة الارتفاع، حيث اختل توازنها بشكل مفاجئ، خلال تنظيف منزلها، وسقطت من ارتفاع 220 قدمًا لتنزل إلى الأرض معلنة وفاتها على الفور.

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وسقطت الشابة والتي تدعي " أولجا ناوليتوفا" البالغة من العمر 27 عامًا، من الشقة بالطابق الـ 21 أثناء مد يدها لتنظيف النافذة من الخارج، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


وكانت الشقة التي تقع في مدينة "كازان" الروسية جزءًا من مجمع أبراج شاهقة الارتفاع.


وقال شهود عيان للشرطة الروسية، إنهم رأوا الشابة " أولجا " فجأة تفقد توازنها أثناء تنظيفها النافذة وتسقط على الأرض.


وتحقق الشرطة في ادعاءات الشهود للتأكد من عدم وجود أسباب أخرى وراء السقوط المميت، وتحقق الشرطة في مقطع فيديو اللحظات الأخيرة قبل أن ترتطم أولجا بالأرض.


وعلى الرغم من أن الكاميرا كانت على بعد مسافة من المبنى حيث سقطت، ويمكن رؤية شكل الجسم وهو يسقط بوضوح، وأظهرت الصور أيضًا جزءًا من لافتة مبنى تضررت حيث يُعتقد أن أولجا ضربتها عند سقوطها.


وكانت أولجا  تعمل في شركة نيسان كبائعة سيارات وتزوجت من "قاسم نوليتوف" 31 عامًا، بينما كانت تعيش في مدينة "كازان" في جنوب غرب روسيا على ضفاف نهر الفولجا وكازانكا.

 

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