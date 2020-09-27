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الأحد، 27-09-2020 03:33 م

(6) أشخاص حالتهم خطرة

روسيا.. ضحايا بينهم طفل بتصادم حافلة ركاب وشاحنة

تصادم
حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة في مقاطعة كالينينغراد شمال غربي روسيا


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الروسية أن سبعة أشخاص بينهم طفل لقوا مصرعهم في تصادم حافلة ركاب وشاحنة وقع في مقاطعة كالينينغراد (شمال غربي روسيا) وخلف أيضا إصابات عديدة.

وذكر الفرع المحلي للجنة التحقيقات الروسية، في بيان، أن "ثمة معلومات عن مقتل سبعة أشخاص بينهم طفل نتيجة الحادث المروري"، مضيفا أن عدد المصابين الذين استدعت حالتهم تدخل الأطباء "جار تدقيقه في الوقت الحالي".

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وأشار البيان إلى أن التصادم بين الحافلة والشاحنة التي كانت تنقل الرمل أسفر عن مقل كلا السائقين، مضيفا أن تحقيقات تجري للكشف عن ملابسات الحادث.


من جانبها، قالت السلطات الصحية في مقاطعة كالينينغراد، إن 10 مصابين نقلوا إلى المستشفيات بعد الحادث، مشيرة إلى أن حالة ستة منهم خطرة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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