السبت 08-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

عودة المسيرات الاحتجاجية على الحدود الشرقية لقطاع غزة

بعد السودان.. وجهة جديدة محتملة للصاروخ التائه

ارتفاع على الحرارة السبت

تقرير أمني أميركي: التهديدات ضد أعضاء الكونغرس تضاعفت

تحسبا لسقوط الصاروخ الصيني.. طوارئ ورعب في هذا البلد العربي !

النواب يدعو لموقف حاسم بوجه الاحتلال

أمانة عمّان توضح حول الفيديو الذي اثار ضجة في مواقع التواصل

ارتفاع الإصابات باعتداءات الاحتلال بالقدس لـ163

الارصاد تحذر من طقس يوم السبت

تحدي الشعبوية

السبت، 08-05-2021 08:43 ص

روسيا .. مصرع 5 أشخاص في حريق داخل ورشة لإصلاح السيارات

حوادث
من المصدر


الوكيل الإخباري - قال المكتب الصحفي بوزارة حالات الطوارئ الروسية، إن رجال الإطفاء تمكنوا بالكامل من إخماد الحريق الذي اندلع في ورشة خاصة لخدمة السيارات في ميتيشي بالقرب من موسكو.

اضافة اعلان

وذكر المكتب، أن النيران اندلعت يوم أمس الجمعة، في المبنى المؤلف من طابقين، ومع حلول الساعة 19.20 بلغت مساحة الحريق 225 مترا مربعا. وتم إخماد النار المفتوحة في الساعة 21.49 .

 

وأشارت السلطات الروسية ، إلى أن الحريق أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة آخر.
وتقوم الجهات المختصة، بالتحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

طفلة تنجو من حادث دهس بأعجوبة في الصين.. فيديو

فرنسا

جريمة تهز فرنسا.. رجل يشعل النار في امرأة

ادلب

حبسها والدها في قفص وكانت تمشي مكبلة .. وفاة طفلة اختناقا في إدلب السورية

الامن

شخص يعتدي على زوجته باداة حادة في اربد

6093d318460e8

فيديو صادم لمشاجرة دامية بين طالبتين في مدرسة بمصر.. شاهد

1-1435387

مأدبة إفطار عائلتين مصريتين تتحول إلى 'مشهد كارثي' في مصر

أخبار متعلقة
حريق

حريق بمستودع للأسلحة في بلغاريا

جا

حريق يلتهم محال تجارية في مخيم الزرقاء - فيديو