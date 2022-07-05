روسيا .. ناج من تحطم طائرة يروي تفاصيل تجربته الصعبة

الوكيل الإخباري-في حادثة تبدو أقرب إلى قصص الأفلام، نجا رجل روسي من الموت بأعجوبة بعدما تحطمت الطائرة الصغيرة التي كان على متنها، فظل هائما لعشرة أيام في منطقة نائية بسيبيريا.



وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الرجل الذي كان يعاني إصابات خطيرة، من جراء حادث تحطم الطائرة، صمد لعشرة أيام جنوبي القطب الشمالي.

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وعانى الرجل الناجي كسورا في الأضلاع، واضطر ليعيش على علب من المعجنات التي عثر عليها في كوخ مهجور يعود لأحد رعاة الوعول بالمنطقة.



وكان بافيل كريفو شابين، البالغ 36 عاما، الناجي الوحيد من حادث تحطم طائرة من طراز "أنتونوف إن 2"، فيما لقي الطيار ومساعده حتفهما احتراقا، إثر اصطدام الطائرة بمنحدر أحد التلال.



وجرى العثور على الناجي الذي يعمل باحثا عن معدن الفضة، وهو على قيد الحياة، في مطلع تموز الجاري بمنطقة ياكوتيا الشاسعة في روسيا، حيث تكثر الدببة والذئاب.

سكاي نيوز

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