رومانيا: دب يقتل فتاة أثناء التنزه

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة أنباء "ميديافاكس" الرومانية اليوم الأربعاء أن فتاة (19 عاماً) لقيت حتفها في جبال "كاربات" الرومانية، بعد أن هاجمها دب.

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وذكر شاهد عيان، الذي أجرى بعد ذلك مكالمة طوارئ، أن الفتاة سُحِلت من قِبل الحيوان البري أثناء التنزه في جبل "بوسيجي"، جنوب مدينة براسوف، مساء أمس الثلاثاء. وبعد أقل من ساعة، وصل عمال الإنقاذ الجبلي والشرطة وانتشلوا جثة الفتاة.



وأضاف التقرير أنهم أطلقوا النار على الدب لأنه حاول أيضاً مهاجمة عمال الإنقاذ.

يشار إلى أن حوالي 8 آلاف دب بني يعيشون في جبال "كاربات" في رومانيا، حسب التقديرات الحكومية.



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