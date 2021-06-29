ريموت تليفزيون ينهي حياة طفلة بريطانية.. تفاصيل صادمة! - صور

الوكيل الاخباري - حادث مأساوي تعرضت له طفلة بريطانية لا يتعدى عمره العامين، بينما كانت تلعب في المنزل أمسكت جهاز التحكم عن بعد للتليفزيون "ريموت كنترول" لتبتلع البطارية من الجهاز والتي أدت إلى وفاتها على الفور.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حذرت الأم الآباء الآخرين من ترك الاطفال يمسكون أي أداة اوجهاز بخلاف الألعاب في المنزل، وذلك بعدما توفيت ابنتها الطفلة "هاربر لي فانثورب" من ستوك أون ترينت ، ستافوردشاير، في بريطانيا، في 23 مايو ، بعد ساعات من ابتلاع البطارية والتي أدت إلى احتراق البطارية في المرئ.



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قالت الأم "ستايسي نيكلين" إنها لم تدرك أن ابنتها ابتلعت البطارية حتى عثرت على جهاز التحكم عن بعد مع بطارية زر مفقودة في غرفة نومها.، وكررت كلمات ابنتها الأخيرة لها: "أمي ، أحتاجك".



كانت أختها الكبرى ، جيمي لي نيكلين هولمي ، التي تبلغ من العمر عامين ، تراقبها ، وقالت إن رأسها تأرجح فجأة إلى الوراء قبل أن تبدأ في تقيؤ الدم، ولم تكن تستجيب لأي نداء، وأصيبت بصعوبة شديدة في الحركة ولحديث، وأغلقت عيناها ولم تستطع التحدث معها.







تم نقل هاربر لي إلى مستشفى رويال ستوك الجامعي، وبعد وصولها إلى المستشفى ، تم نقل الدم إلى الطفلة التي تبلغ من العمر عامين لتعويض اللترين المفقودين من الدم، قبل نقلها إلى الجراحة.



لم يتمكن الجراحون من إنقاذ الطفلة بعد أن احترق حمض داخل البطارية عبر المرئ وألحق أضرارًا بشريان رئيسي، أدى إلى معاناتها من عدم انتظام ضربات القلب أثناء الجراحة وتوفيت.



قالت الأم ستايسي إن فقدان ابنتها ترك فجوة كبير في عائلتها، ودعت الآباء إلى "التحقق المستمر من الاطفال لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، وقالت: "يتعلق الأمر بالوعي. إذا كان بإمكاني إنقاذ طفل واحد أو 100 من خلال النصائح سأكون قد ساعدت ابنتي".



في وقت سابق من هذا العام ، أطلقت الحكومة حملة لزيادة الوعي بمخاطر بطاريات أجهزة التحكم عن بعد، وقال كبير الأطباء الشرعيين في "نورث ستافوردشاير" أندرو باركلي: `هناك قلق واضح للغاية بشأن هذا الأمر في الصحة العامة/ لقد أثرت على الكثير من الأطفال.

المصدر : صدى البلد