زلزال المغرب.. فيديو لأب مفجوع يبحث عن أطفاله تحت الأنقاض

الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات ترصد هول المأساة التي يعيشها المغرب عقب كارثة الزلزال الأعنف في تاريخ البلاد.
وفي أحد الفيديوهات المؤثرة المتداولة على منصة "إكس"، سمع صوت أب مفجوع يبحث عن أطفاله بين الأنقاض، فيما ظهر طفل بمقطع آخر عالق تحت الأنقاض غير قادر على الخروج.
مشهد مؤلم لأب مغربي يبحث عن اولاده💔 تحت الانقاذ في #مراكش #زلزال_المغرب pic.twitter.com/fS5n3x8kbr— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) September 9, 2023
عااااجل 🚨🚨🚨🚨 شاهد— عساف (@Sa91af) September 9, 2023
لاحول ولاقوة الا بالله "عائلة تحت الانقاض"#زلزال_المغرب #Morocco #مراكش #المغرب #زلزال pic.twitter.com/KMK7OGnHwq
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