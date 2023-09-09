زلزال المغرب.. فيديو لأب مفجوع يبحث عن أطفاله تحت الأنقاض

الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات ترصد هول المأساة التي يعيشها المغرب عقب كارثة الزلزال الأعنف في تاريخ البلاد.



وفي أحد الفيديوهات المؤثرة المتداولة على منصة "إكس"، سمع صوت أب مفجوع يبحث عن أطفاله بين الأنقاض، فيما ظهر طفل بمقطع آخر عالق تحت الأنقاض غير قادر على الخروج.

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سكاي نيوز