زوجان يعرضان طفلتهم على البيع عبر مواقع التواصل في مصر

الوكيل الإخباري-اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بعد انتشار منشور على "فيسبوك" يعرض طفلة رضيعة للبيع.



وكانت السلطات المختصة في مصر ، قد رصدت حالة من الثورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تم تداوله بشكل موسع بين نشطاء الموقع، يعرض فيه صاحب الحساب طفلة للبيع أو التبني مقابل مبلغ مالي.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد صاحب الحساب، وتبين أنه والد الطفلة، ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، تم ضبطه حال قيامه بعرض الطفلة للبيع وبصحبته زوجته ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون حاملة لطفلة حديثة الولادة، وبحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة والمعروضة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بعرض الطفلة المشار إليها للبيع على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو الطفلة.

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