زوج يعذب زوجته 13 ساعة بسبب مطالبتها بمصاريف الولادة في مصر

الوكيل الإخباري - أقدم زوج مصري على تعذيب زوجته الحامل لمدة 13 ساعة متصلة بسبب مطالبتها بتوفير مصروفات الولادة، وذلك في مدينة كوم أمبو شمال أسوان في أقصى صعيد مصر.



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وسلم المتهم نفسه لمركز شرطة كوم أمبو للجهات الأمنية بعد تحرير الزوجة محضراً تتهمه فيه بالتعذيب عقب المطالبة بمصاريف الولادة، وفقا لصدى البلد.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً من سيدة تبلغ من العمر 27 سنة، ربة منزل، بها إصابات خطيرة، وانتقل إلى المستشفى رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو، وبعد 3 أيام قام المتهم بتسليم نفسه، وأخطرت النيابة العامة المصرية لتولي التحقيق .





وأكد والد الزوجة أنه كان في عمله، وتلقى اتصالا من أسرته بأن ابنته تعرضت لحادث وهي الآن مصابة وموجودة في المنزل، وقد توجه على الفور إلى منزله للاطمئنان على ابنته في مصر .



وأضاف أن ابنته تعرضت للضرب والتعذيب لمدة 13 ساعة متواصلة على يد زوجها، وأنها خافت تصارحه في بداية الأمر خوفاً على ابنها الذي كان بحوزة الزوج المتهم بعد أن هدد بقتله في حالة إذا ذكرت الحقيقة في مصر.

وأوضح أنه تفاجأ بابنته مصابه بكدمات وجروح وآثار تعذيب في وجهها وجسدها أدت إلى تغيير ملامح وجهها بالكامل وضعف صوتها وبالكاد تجيب عن تساؤلاته، وأنه قام بتحرير محضر بالواقعة في مصر .



بينما أشارت والدة الزوجة المعتدى عليها بأن ابنتها كثيراً ما تتعرض للضرب والإهانة على يد زوجها البالغ من العمر 35 سنة، وذلك بسبب تناوله للمواد المخدرة الخطرة وإدمانها وهو ما يدفعه إلى ضرب زوجته بكل وحشية.

المصدر - البيان