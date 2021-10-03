الأحد 03-10-2021
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الأحد، 03-10-2021 10:06 ص

زوج يقتل زوجته بالعاصمة عمان

الامن


الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني أنه ورد بلاغ إلى مديرية شرطة شمال عمان حول وفاة  سيده إثر تعرضها لعيار ناري في منطقة ضاحية الاستقلال.

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وبين المصدر لـ" الوكيل الإخباري" أن الأجهزة الأمنية تحركت للموقع وتم تشكيل فريق تحقيق خاص من مديرية الشرطه والبحث الجنائي والذي حدد هوية الشخص القاتل وتبين أن زوجها قام بقتلها اثر خلافات أسرية وتم إلقاء القبض عليه، وتحويل الجثه للطب الشرعي، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.

 

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