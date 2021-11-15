الإثنين 15-11-2021
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الإثنين، 15-11-2021 07:50 ص

سائق السيارة التي انفجرت في ليفربول منع وقوع كارثة

شرطة بريطانيا


الوكيل الإخباري - أغلق سائق سيارة الأجرة التي انفجرت مساء أمس الأحد أمام مستشفى في ليفربول، أبواب سيارته على الإرهابي المحتمل لمنعه من الخروج ما حال دون وقوع انفجار هائل، حسب صحيفة "صن" البريطانية.

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وفي وقت سابق قالت الشرطة البريطانية إن راكبا في سيارة أجرة لقي مصرعه في موقع الانفجار، في حين أصيب السائق، وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.


وأضافت أن العمل لا يزال جاريا للوقوف على حيثيات الحادث، مشيرة إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة فيما يتعلق بسبب الانفجار، لكن في ضوء الكيفية التي حدث بها والتزاما بالحذر، تقود شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق بمساعدة شرطة مرسيسايد.


وأعلنت الشرطة عن اعتقال ثلاثة أشخاص بعد انفجار سيارة بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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