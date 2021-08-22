الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

اليونان تسجل 33 وفاة بكورونا

إغلاق معبر رفح بين غزة ومصر الإثنين

الجيش يعلن عن منح دراسية في اميركا

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

جلستان لمجلس النواب الاثنين

المواصفات والمقاييس : منع بيع الإطارات المخزنة لأكثر من 3 سنوات

ديما عواد ابو صبره مبارك التفوق والنجاح

اعلان من التعليم العالي حول سياسات قبول الطلبة في الجامعات

عروض على أكثر من 700 سلعة بالاستهلاكية العسكرية

الملك يصل الى العاصمة الروسية موسكو

الأحد، 22-08-2021 09:52 م

سائق سيارة إسعاف يقطع 400 كم لإنقاذ مريض ثم يلقى مصرعه في السعودية

4f0b1420-282b-4887-9214-e8b294678017


الوكيل الإخباري - دفع سائق إسعاف قطع مسافة 400 كم، حياته لإنقاذ مريض تطلبت حالته نقله من مستشفى إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف السعودية. 

وبعد أن أوصل المريض بسلام إلى المجمع، تعرضت في طريق العودة سيارة الإسعاف التي يقودها إلى حادث مروري نتج عنه وفاة السائق، وإصابة 5 آخرين بينهم الطبيب والممرضة وركاب السيارة الأخرى. وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

اضافة اعلان


وأشار المتحدث بصحة الطائف، إلى أن حالة بقية المصابين مستقرة، حيث غادر الطبيب والممرضة المستشفى بعد الاطمئنان على صحتها، وبقية الحالات تتلقى العلاج اللازم، لافتا إلى أن الجهات ذات العلاقة باشرت الحادثة في حينها.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

نيويورك .. رجل يفقد وعيه ويسقط على قضبان قطار وصرخات لإنقاذه-شاهد

t25_tiktok-ugruna-olume-uctu-439

نهاية مأساوية لشابة تركية كانت تصور فيديو لنشره على الـ تيك توك - فيديو

جثه

طالبة مصرية تنتحر بعد رسوبها في امتحانات الثانوية

f21133925

مصري يذبح زوجته ويخرج أحشاءها

مظلة

مصرع شخصين جراء سقوط مظلة شراعية في روسيا

612129684236047a5d57c6dd

موسكو .. مصرع شخصين أحدهما طفل بانفجار في مبنى سكني

أخبار متعلقة
013a3ccd-9538-473e-ab07-6f856b86680a_16x9_1200x676

قصة تقشعر لها الأبدان .. وفاة عروسين مصريين ليلة زفافهما

XPRTBAODTU

اصطحب معه ثعبان كوبرا سائق أجرة يتسبب بمقتل 4 في مصر

تركيا

وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء حادث سير في تركيا

الدوريات الخارجية

6 إصابات بحادث تصادم في المفرق

18-6-2021_22_51_36_GomhuriaOnline_341624049496

مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حادث مرور بمشاركة حافلة ركاب سياحية في روسيا