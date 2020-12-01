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الثلاثاء، 01-12-2020 12:31 م

سعودي يعثر على حقيبة بمكة ومفاجأة صادمة داخلها

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الوكيل الاخباري - عثر مواطن سعودي بمكة على جثة امرأة متوفية داخل حقيبة كبيرة الحجم كانت ملقاة على الأرض.

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وبحسب الصحف السعودية فإن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تلقت بلاغًا من سعودي قال فيه إنه عثر أثناء التنزه على حقيبة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، وعند التحقق مما بداخلها عثر على امرأة متوفاة.

وقالت مصادر إن الأدلة الجنائية والجهات المختصة والطبيب الشرعي بشرطة مكة، انتقلت لموقع البلاغ للكشف عن الحالة، فيما فتحت شرطة العزيزية تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الوفاة وكشف ملابساتها بحكم الاختصاص.

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