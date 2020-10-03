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السبت، 03-10-2020 02:35 م

سفاح تويتر يقر بقتل 9 أشخاص في اليابان وتقطيع جثثهم وتخزينها بالثلاجة - صور

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الوكيل الاخباري - أقر رجل أُطلِق عليه لقب "سفاح تويتر"، بعدما قتل وقطّع جثث 9 أشخاص إثر استدراجهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان، الأربعاء، أمام محكمة في طوكيو بارتكابه الجرائم، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وذكرت قناة "إن إتش كاي" التلفزيونية العامة أن تاكاهيرو شيرايشي (29 عاما) المتهم بأنه خزّن الجثث المقطعة لضحاياه داخل ثلاجات، لم يعترض على أي من تهم القتل الموجهة إليه، مؤكدا أنها "صحيحة كلها".

كذلك يُشتبه في ضلوعه بجرائم اغتصاب، وفق وسائل إعلام يابانية.



سفاح تويتر وقت إلقاء القبض عليه


وكانت الشرطة اليابانية قد اكتشفت في صبيحة يوم "هالوين" سنة 2017 مشهدا مريعا داخل منزل تاكاهيرو شيرايشي مع عثورها على 9 جثث مقطعة الأوصال مع ما لا يقل عن 240 قطعة عظام مخبأة داخل ثلاجات وعلب للعدة، مع محاولته إخفاء الأدلة من خلال رشها بمواد مخصصة لإطعام القطط.


ويُشتبه في أن الرجل اختار ضحاياه الذين تراوحت أعمارهم بين 15 عاما و26 من أصحاب الميول الانتحارية، وقد استدرجهم عبر "تويتر" بعدما أوهمهم بأنه قادر على مساعدتهم في مشاريعهم أو حتى الموت بجانبهم.

 


وأوقفت الشرطة شيرايشي قبل 3 سنوات خلال تحقيقها في فقدان شابة في الثالثة والعشرين من العمر كتبت تغريدة أبدت فيها رغبتها في الانتحار.


وبعد فقدان الشابة، نجح شقيقها في الاتصال من حسابها على "تويتر" ولاحظ اسم مستخدم يثير الشبهات في تبادلاتها عبر الشبكة.


وطلب محامو المتهم خفض التهمة الموجهة إلى موكلهم لتصبح "القتل الرضائي"، وهو جرم يُعاقب عليه بالسجن بين 6 أشهر و7 سنوات، بحجة أن الضحايا كانوا موافقين على أن يُقتلوا، بحسب قناة "إن إتش كاي".


وفي حال إدانته بالقتل، يواجه تاكاهيرو شيرايشي احتمال فرض عقوبة الإعدام التي تُنفذ في اليابان شنقا.


وفي مقابلة مع صحيفة محلية، عارض المتهم رأي وكلاء الدفاع عنه، مؤكدا أن جرائم القتل التي ارتكبها حصلت "من دون رضا" الضحايا.


واصطف أكثر من 600 شخص أمام المحكمة في محاولة للحصول على أحد المقاعد الـ13 المخصصة للجمهور في الجلسة الأولى من المحاكمة، بحسب القناة اليابانية العامة.


وتسجل اليابان أعلى معدل انتحار بين بلدان مجموعة السبع الصناعية الأكثر تقدما، مع أكثر من 200 ألف حالة انتحار سنويا. غير أن المعدل هذا يسجل تراجعا منذ أن بلغ أقصى مستوى سنة 2003.

 

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

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