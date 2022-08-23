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الثلاثاء، 23-08-2022 06:43 ص

سقوط رخام على أسرة بالحرم المكي - تفاصيل

م


الوكيل الاخباري - سقط رخام في ساحة الحرم المكي بسبب العواصف والأمطار، على أسرة مصرية نتج عنه مجموعة من الإصابات.

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وتتابع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بإبلاغ المجمعة المصرية لتأمين السفر، بوقوع حادث لأسرة مصرية، إثر سقوط رخام في ساحة الحرم المكي بسبب العواصف والأمطار، لمتابعة تفاصيل الحادثة والوقوف على حجم الإصابات التي لحقت بالأسرة المصرية.


ووجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عميق شكرها لمحمد زهران، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لاستجابته السريعة لطلب وزارة الهجرة بمتابعة الحادثة، وتحركه الفوري للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، في إطار توفير الرعاية الصحية للأسرة المصرية وتحمل المجمعة كافة تكاليف العلاج وفق صحيفة الجمهورية المصرية.


وقال محمد زهران المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إن المجمعة تواصلت بشكل فوري مع الشبكة الطبية لشركة مساعدات السفر المتعاقدة مع المجمعة، لمعرفة حجم إصابات الأسرة المصرية الناجمة عن الحادث، والتي أفادت بأن الطفلة ريتاج مواليد 2/ 12/ 2012 مصابة بكسر في الأنف، بينما الأم هدى مواليد 23 /3/ 1984 مصابة بكسر 100% في اليد اليسرى، وكسر بسيط في اليد اليمنى، فيما تعاني الطفلة هدى مواليد 2/ 12/ 2014، ثلاثة كسور في الجمجمة ونزيف في المخ. 

 

البيان


 




 

 


 

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