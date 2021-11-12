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الجمعة، 12-11-2021 12:59 م

سقوط مركبة في قناة الملك عبدالله بالشونة الشمالية

محافظة_إربد_في_الأردن


الوكيل الاخباري- تمكنت كوادر مديرية دفاع مدني غرب إربد فجر اليوم الجمعة من انتشال مركبة سقطت في قناة الملك عبدالله في الشونة الشمالية دون وقوع إصابات.

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة إن المركبة كانت قد تعرضت للانحراف عن الطريق وسقطت في مياه القناة، وقد استطاع السائق الخروج من المركبة والنجاة من الحادث.

وأشار الحوامدة إلى مواصلة سلطة وادي الأردن تنفيذ عطاء لتعبيد مسافات من الطريق الزراعي المحاذي للقناة وإعادة تأهيلها.

وتشهد قناة الملك عبدالله حالات متكررة لسقوط مركبات فيها، حيث يحاذي القناة طريق زراعي ضيق يفتقر للإنارة.

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