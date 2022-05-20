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الجمعة، 20-05-2022 09:45 ص

سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله

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الوكيل الاخباري- انتشلت كوادر مديرية دفاع مدني غرب إربد، بعد منتصف ليلة أمس، مركبة سقطت في قناة الملك عبدالله غربي بلدة قليعات في لواء الأغوار الشمالية دون وقوع إصابات.

وقال مصدر في الدفاع المدني، إن مركبة كانت قد تعرضت للانحراف عن الطريق وسقطت في مياه القناة، وقد استطاع السائق الخروج من المركبة والنجاة من الحادث.

وتشهد قناة الملك عبدالله حالات متكررة لسقوط مركبات فيها، حيث يحاذي القناة طريق زراعي ضيق يفتقر للإنارة، إضافة إلى عدم وجود سياج على أطراف القناة.

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