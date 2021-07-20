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الثلاثاء، 20-07-2021 12:43 م

سنغافورة .. العثور على جثة طالب تم قتله ببلطة

wertyui


الوكيل الإخباري - تم إلقاء القبض على صبي / 16 عاما/ في سنغافورة، بعد العثور على جثة طالب في المرحلة الثانوية يوم الاثنين، حيث يعتقد أنه تم قتله بـ"بلطة".

وأعلنت قوة شرطة سنغافورة وفاة طالب / 13 عاما/ عقب أن عثر عليه بلا حركة "وبه عدة إصابات".

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وأضافت "تم مصادرة بلطة كدليل في القضية" مشيرة إلى أن الصبي المقتول والمشبه به "لا يعرفان بعضهما البعض".


وقال وزير التعليم شان شون سينج نشعر جميعا "بالصدمة" إزاء وقوع هذا الحادث، الذي قال إنه وقع في مدرسة ريفر فالي الثانوية.


ويشار إلى أن الجريمة العنيفة نادرة الحدوث في سنغافورة.


وأشارت الشرطة إلى أنه سيتم توجيه التهم للمشتبه به، وهو طالب أيضا في المحكمة ، وطالبت "بالابتعاد عن التكهنات في هذه القضية".

 

المصدر - البيان 

 

 

 




 

 


 

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