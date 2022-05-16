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الإثنين، 16-05-2022 12:01 م

سوداني ينهي حياته بطريقة مروعة

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الوكيل الاخباري- أنهى شاب سوداني حياته بطريقة مروعة حيث ألقى بنفسه من شرفة منزله الكائن بمصر.

وشهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، في مصر الواقعة المأساوية حينما قفز شاب يبلغ من العمر 29 عاما سوداني الجنسية، من أعلى منزله بالطابق السادس لمروره بحالة اكتئاب، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

 
ووفق صحيفة الوطن تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد للمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، من الأهالي بقيام شاب سوداني الجنسية، يبلغ من العمر 29 عاماً، بدون عمل بالقفز من أعلى منزله بالطابق السادس بشارع محمود البنا بمنطقة ناهيا، وبالانتقال وبالفحص، وعمل التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، تبين أنه يعاني من حالة اكتئاب منذ فترة زمنية طويلة، وبسؤال أحد شهود العيان الذي رآه لحظة صعوده على سور الشرفة والقفز من الطابق السادس وقام بإلقاء نفسه. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 

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