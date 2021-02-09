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الثلاثاء، 09-02-2021 04:05 م

سوريا.. جريمة قتل وحرق وسرقة ضحيتها سيدة سبعينية

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الوكيل الاخباري - شهدت مدينة دمشق جريمة وصفت بالمروعة كانت ضحيتها سيدة في السبعين من عمرها تعرضت للقتل ثم الحرق قبل أن يقوم الجناة بسرقة مصاغها وأموالها.

وقال أقارب الضحية لـ RT إن المغدورة كانت تعيش وحدها في منطقة مشروع دمر غرب دمشق، (من الأحياء الراقية في العاصمة السورية) وإن الجناة قاموا مساء أمس بتقييد المغدورة إلى كرسي في المنزل قبل أن يقتلوها ويحرقوا الجثة.

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وأضافوا أن الجناة سرقوا مصاغا ذهبيا وأموالا بعضها بالعملة الأجنبية، من منزل المغدورة التي كانت تعيش وحدها، بعدما غادر أبناؤها البلاد منذ نحو عشرين عاما، وأنها كانت تتردد إلى كندا حيث أبناؤها.


أقارب الضحية لم يتهموا أحدا، وقالوا إن التحقيقات جارية، بعد اكتشاف الجريمة اليوم، ومن المقرر أن يتم تشريح الجثة.

 

روسيا اليوم

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