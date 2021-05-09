الأحد 09-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم

أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بضيق الأفق

الصحة لـ الوكيل : الاستمرار بإعطاء لقاح كورونا خلال عيد الفطر

أمريكا تؤكد دخول الصاروخ التائه إلى غلاف الأرض فوق شبه الجزيرة العربية وتندد بالصين

الأمانة تنذر 44 منشأة مخالفة

صُلح عمَّان تقرر الاستماع لشهادة الشَّركة الموردة للأكسجين في قضية السَّلط

الحموري : لم يتم مداهمة منزل مالك مستشفى خاص

حركة شرائية نشطة في أسواق معان

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع أمطار خفيفة

الأوقاف لـ الوكيل : الإعلان عن تفاصيل صلاة العيد خلال يومين

عاجل

قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم

الأحد، 09-05-2021 01:35 م

سوريا .. لغم أرضي يودي بحياة أب مع بناته الثلاث

16204958831537273995


الوكيل الاخباري - توفى شخص مع ثلاث من بناته بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف درعا جنوب سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأب (32 عاما) وبناته كانوا في سيارة عبرت فوق لغم أرضي أدى انفجاره الشديد إلى وفاتهم على الفور، وذلك في "وادي مليحة العطش" قرب مدينة إزرع بريف درعا الشرقي.

اضافة اعلان

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية أن أكبر البنات لا يتجاوز عمرها 11 عاما.


وينحدر الأب "عايد الرحيل" من منطقة نمرة في محافظة السويداء، وكان يقيم منذ سنوات في درعا مع بناته اللواتي قضين معه في الانفجار: شهد، ورغد، وتغريد، وكان الأب يعمل في رعاية المواشي.


وذهب العشرات ضحايا انفجار الألغام من مخلفات الحرب، وخاصة على أطراف البادية السورية حيث يعمل كثيرون في الرعي أو جمع الكمأة، وقبل نحو أسبوعين انفجر لغمين أرضيين في ريف السلمية ما أدى إلى وفاة طفلة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-05-09 at 1.30.40 PM

الشرطة العراقية تكشف عن جريمة قتل بعد 25 عاما على وقوعها

thumbs_b_c_d8c9b1492963a1ec733a30145227c1f5

مأساة الفيوم .. كشف تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة التي هزت مصر

7ff313cf60534baf2d4cfaedacc1a315

وفاتان بحادث تدهور مركبة على طريق اربد الزرقاء

10000

حادث سير وأزمة خانقة على طريق اربد عمان - شاهد الصور

52021513155365319635

وفاتان واصابتان بحادث سير مروع في منطقة الخرانة

افغ

وفاة 7 أفراد من أسرة واحدة إثر انهيار سقف منزل في أفغانستان

أخبار متعلقة
مق

مصرع طفل وإصابات بانفجارين متزامنين في ريف حلب