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الأحد، 06-06-2021 01:11 م

سوريا .. مقتل طفل بطريقة وحشية على يد صديقه والسبب 12 دولارا! - صور

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الوكيل الاخباري - عثرت الشرطة السورية على جثة طفل عمره 13 عاما في أحد بساتين بلدة عقربا بريف دمشق مكبلة اليدين والقدمين وعليها آثار تعذيب، وتبين أن القاتل كان مدينا للقتيل.  

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وذكرت وزارة الداخلية السورية أنها ألقت القبض على عصام وهو صديق المغدور معاذ، واعترف أنه خطط لجريمته قبل أسبوع لأن المغدور كان له مع القاتل مبلغ 35 ألف ليرة (نحو 12 دولارا).

 


وأوضحت الوزارة أن القاتل "ذهب إلى المزرعة وجهز حبلا ومنجلا وخيط تربيط واتصل بالمغدور واستدرجه إلى المزرعة، ثم قام بتربيطه على سطح المزرعة ووضع عصبة على عينيه ومن ثم قام برميه من فوق سطح المزرعة إلى الأرض، وبعدها قام باستخدام المنجل الذي جهزه بضربه على أنحاء متفرقة من جسده بطريقة وحشية ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة حتى ألقي القبض عليه".

 

وختمت الوزارة بالقول إن التحقيقات ما زالت مستمرة.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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