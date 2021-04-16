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الجمعة، 16-04-2021 03:48 م

سوريا.. وفاة 10 أشخاص بينهم 7 أطفال في غرق سيارة

حخ
من المصدر


الوكيل الإخباري - توفى 10 أشخاص بينهم 7 أطفال حين تدهورت سيارة كانوا يستقلونها وسقطت في قناة المياه الرئيسية بريف حلب شمال غرب سوريا.  

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وزارة الداخلية السورية قالت إن الحادث وقع ليلا وفي الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة، في قرية رسم الدوالي التابعة لناحية الخفسة في ريف مدينة حلب.
وأوضحت الوزارة أن سيارة جيب حقلية من نوع برادو، تدهورت بسبب السرعة الزائدة، وسقطت في قناة المياه الرئيسية، وكان داخلها مدنيون بينهم نساء وأطفال.


وأضافت الوزارة أن ثلاث نساء وسبعة أطفال توفوا على إثر ذلك.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم انتشال المتوفيين وسحب السيارة من القناة وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي ودوريات من ناحية الخفسة وفرع الأمن الجنائي بحلب ونظمت ناحية الخفسة الضبط اللازم، وقالت إن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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