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الأحد، 21-02-2021 09:37 ص

ترجيح أن يكون التماس الكهربائي السبب

سوريا.. وفاة 3 أطفال إثر حريق منزل باللاذقية

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العاصمة السورية (دمشق)


الوكيل الإخباري - عثرت كوادر إطفاء مدينة اللاذقية في شمال غرب سوريا على جثث 3 أطفال، أثناء إخماد حريق اندلع بأحد المنازل في منطقة الرمل الجنوبي على أطراف المدينة.

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وقال مصدر مطلع على الحادثة  "تم إبلاغنا مساء السبت بحريق في أحد المنازل (قيد الإكساء) ضمن بناء في منطقة الرمل الجنوبي على أطراف المدينة، فتوجه عناصر فوج الإطفاء باتجاه المكان، على الفور".


وأكد أنه بعد عملية إخماد الحريق، عثر على جثث 3 أطفال، نتيجة النيران التي التهمت المنزل، مشيرا إلى أن والديهم كانا خارج المنزل أثناء اندلاع الحريق.


وبحسب المعاينة الأولية للمنزل، يعتقد أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق ووصوله إلى أثاث المنزل، قبل أن يمتد إلى الغرف الأخرى، ما تسبب بوفاة الأطفال الثلاثة، واحتراق المنزل بشكل كامل.


وأضاف المصدر" وصل قسم الأدلة الجنائية الى المكان، ولا تزال التحقيقات مستمرة في الحادثة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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