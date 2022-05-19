الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 19-05-2022 11:37 ص

سيدة تطلب الطلاق لسبب غريب في مصر

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الوكيل الاخباري- وقفت زوجة تدعى كوثر، أمام قاضي محكمة الأسرة، لتروي معانتها مع زوجها، بعدما فشلت في إيجاد حلول معه، وقالت الزوجة في دعواها، إن الخلافات التي نشأت بينها وبين زوجها؛ كانت بسبب إلحاحه عليها، لكي تبيع المشغولات الذهبية التي ورثتها عن والدتها، لكي تساعد في مصروفات المنزل، لكنها تريد الاحتفاظ بها تذكارًا لوالدتها؛ التي فارقت الحياة وتركتها فجأة.

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وقالت كوثر أمام القاضي، إنها تزوجت منذ 14 عامًا، وأنجبت منه طفلان يتراوح عمرهما بين 2 - 3 سنوات، وأن الحياة بينهما كانت مستقرة حتى فارقت والدتها الحياة، وتركت لها ميراثًا، عبارة عن قطع من المشغولات الذهبية الخاصة بها، فقررت الزوجة الاحتفاظ بها لتتذكر بها والدتها دائما.

وأضافت الزوجة، أن إلحاح زوجها ببيع الذهب، لن يؤثر عليها، وظلت متمسكة بموقفها في الاحتفاظ بها، لكن زوجها كان له رأي آخر، وبدأ في معاملتها بأسلوب سيئ واختلاق المشاكل بينهما، لكي يضغط عليها ويضطرها لتنفيذ ما يريده، لكن الزوجة رفضت قائلة: "مش هبيعهم حتى لو هموت"، فنشبت بينهما مشادة كلامية؛ انتهت بطلب الزوجة الطلاق منه لكنه رفض، فتوجهت الزوجة إلى محكمة الأسرة، لرفع دعوى طلاق ضد زوجها لاستحالة العيش معه.

 

القاهرة 24

 

 




 

 


 

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