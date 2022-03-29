سيدة تفارق الحياة بطريقة مروعة على يد زوجها في سوريا

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الداخلية السورية. عن القبض على شخص في حلب. أقدم على ضرب زوجته بواسطة عصا خشبية على رأسها وأنحاء جسمها. ما أدى لمفارقتها الحياة.

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وفي التفاصيل. أخبر قسم شرطة الميدان بحلب من مخفر مشفى حلب الجامعي بدخول سيدة إسعافاً إلى المستشفى. بعد مفارقتها الحياة. وعليها آثار كدمات وتحقن دماء في أنحاء جسمها. وحضرت دورية من القسم المذكور ودورية من قسم الأدلة الجنائية. وتم نقلها إلى مركز الطبابة الشرعية. وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي. وتبين سبب الوفاة هو الوزمة الدماغية التالية لرض شديد على الرأس

ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات من قبل قسم شرطة الميدان. وفرع الأمن الجنائي. دارت الشبهات حول زوج السيدة. وبالتحقيق معه ومواجهته بالمعلومات الواردة. اعترف بإقدامه على ضرب زوجته بواسطة عصا خشبية على رأسها وأنحاء جسمها منذ عدة أيام. لوجود خلافات شخصية بينهما في المنزل. ولم يقم بإسعافها إلى المستشفى خوفاً من كشف أمره وتعرضه للمساءلة القانونية.





الإمارات نيوز

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