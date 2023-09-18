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الإثنين، 18-09-2023 02:34 م

سيدة لبنانية تنهي حياة زوجها بطريقة بشعة

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الوكيل الإخباري - أقدمت سيدة من منطقة البساتين في قضاء عاليه على قتل زوجها بالسم، والتخلص من جثته بطريقة شيطانية، في جريمة بشعة هزت الشارع اللبناني.

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وبحسب مواقع لبنانية، استدرجت الزوجة زوجها لتناول طبق "ملوخية"، ثم دست السم فيه، ما أدى إلى وفاته داخل منزله.


وبعد وفاة الزوج، قامت السيدة بمساعدة رجلين من التابعية السورية، بنقل الجثة إلى منطقة حرجية في رأس الجبل عاليه، حيث ألقت كمية من مادة "الأسيد" عليها بهدف تحللها قبل رميها.


وعثرت السلطات الأمنية اللبنانية لاحقا على الجثة مشوهة، وأقيم يوم الأحد مأتم الضحية في منطقة البساتين، فيما تم توقيف أحد الشريكين في الجريمة، ولم يعثر على الشريك الآخر حتى الساعة.

 

روسيا اليوم 

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