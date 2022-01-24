سيلفي تتسبب بكارثة .. شاب وفتاة جرفتهما الأمواج في لبنان

الوكيل الإخباري - انتشلت فرقة من الغطاسين في لبنان شاباً وفتاة تعرضا للغرق بعدما جرفتهما المياه في حادث مأساوي شهده شاطئ منطقة عين المريسة.

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وأفاد موقع "لبنان 24" أنه وخلال مرور شاب ترافقه فتاة على الكورنيش البحري في منطقة عين المريسة، تفاجأ بموجة قوية قامت بسحبهما الى قلب البحر ما أدى إلى غرقهما.

وحضرت عناصر "فرق الغطاسين" إلى المكان وعملوا على انتشالهما، وفارق الشاب الحياة على الفور، فيما نقلت الفتاة الى أحد مستشفيات المنطقة في محاولة لإنعاشها.





وأشارت المعلومات إلى أن الشاب والفتاة حاولا التفاط "السلفي" قبل أن تجرفهما الأمواج.





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