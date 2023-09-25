الإثنين 25-09-2023
الوكيل الاخباري

السير تكشف سبب الأزمة الخانقة قرب اشارة الصوامع باتجاه الجويدة

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بشح الإمدادات

الخارجية الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأردن يشارك اليوم بمؤتمر وزراء الثقافة بالدول الإسلامية في الدوحة

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

وفيات الاثنين 25-9-2023

اجتماع نيابي مشترك لمناقشة الوضع الصحي لطلبة المدارس اليوم

الإثنين، 25-09-2023 07:16 ص

شابة تروي تفاصيل صادمة بعد أن أنهت حياة والدتها المسنة في مصر

0


الوكيل الاخباري - شهدت منطقة بولاق الدكرور بمدينة الجيزة المصرية جريمة بشعة، حيث تجردت سيدة أربعينية من كل المشاعر الإنسانية وأقدمت على قتل والدتها المسنة المصابة بمرض نفسي بسبب الشيخوخة.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل، قامت السيدة (45 عاما) في الساعات الأولى من صباح الأحد بضرب والدتها على رأسها بعصا حديدية مما أسفر عن إصابتها بجرح غائر في الرأس، وسقوطها قتيلة في الحال.


وبررت السيدة سبب ارتكابها جريمة قتل والدتها، بالقول إن "والدتها لم تسمع الكلام، ولم تنصع لأوامرها".


وباشرت نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع المتهمة بقتل والدتها وتدعى "اعتماد ك." (سيدة مسنة) 66 عاما بضربها على رأسها في بولاق الدكرور.


وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.


وأمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.


كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة السيدة للوقوف على أسباب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية.


وذكر موقع "فيتو غيت" المصري أن المتهمة بقتل والدتها المسنة بضربها على رأسها، أدلت باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقالت أن والدتها تعاني من مرض نفسي بسبب الشيخوخة.


وأضافت المتهمة أن والدتها كانت ترفض الانصياع لأوامرها "مش بتسمع الكلام"، وفي يوم الواقعة ضربتها على رأسها، وسقطت مغشية على وجهها، مما أسفر عن وفاتها في الحال.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ظ

التحريات الأولية تكشف تفاصيل واقعة مؤلمة في مصر

جثة

هزت سوريا .. أنهى حياة والدته وشقيقته وابنته وهم نيام

رجل-يقتل-زوجته-أمام-أطفالها-في-اسطنبول-1-696x438

جريمة بشعة في إسطنبول .. قتل زوجته أمام أطفالها وغادر بيده سكين - فيديو

777

فيديو مأساوي.. متطوع ليبي ينتشل جثّة ليكتشف أنها لوالده

25f3534e-774e-44ff-b453-5862875b0be4

سيدة لبنانية تنهي حياة زوجها بطريقة بشعة

المنشار-في-المنام

حادث مروع سببه منشار.. رجل يلملم أحشاءه بقميص في بريطانيا

أخبار متعلقة
جثة

هزت سوريا .. أنهى حياة والدته وشقيقته وابنته وهم نيام

25f3534e-774e-44ff-b453-5862875b0be4

سيدة لبنانية تنهي حياة زوجها بطريقة بشعة

00

باستخدام ماء النار .. واقعة مروعة جديدة في مصر

اسعاف مصر3

طفلة مصرية تنهي حياة والدها بطريقة بشعة لهذا السبب