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السبت، 18-09-2021 12:47 م

شاب مصري: خدعوني بعد إقناعي ببيع كليتي ووالدتي توفيت بعد سماع الخبر

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الوكيل الإخباري - نقل موقع "القاهرة 24" عن الشاب المصري، مصطفى عادل، أنه تعرض للنصب بعد أن أقنعه أشخاص ببيع كليته لقاء مبلغ 20 ألف جنيه.

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وأشار عادل إلى أنه وافق على العرض لأن والدته كانت بالمستشفى وتحتاج إلى عملية جراحية، غير أن الأشخاص الذين أقنعوه ببيع كليته قاموا بتخديره قبل الذهاب للمستشفى، وبعدما حصلوا على كليته ألقوه بالشارع وهو غارق في دمه.

وأضاف أنه بعد عودته إلى منزله قام والداه بفحصه من خلال الأشعة للاطمئنان عليه، وكشفت الأشعة والفحوصات أن كليته سرقت.

ولفت إلى أن والدته المريضة توفيت عقب معرفتها بأنه باع كليته ليعالجها، مضيفًا أن والده أيضًا مريض ويحتاج إلى علاج أسبوعي بتكلفة 800 جنيه.

وطالب عادل المسؤولين بتوفير فرصة عمل وسكن كريم عوضًا عن السكن بالإيجار في شقة يريد مالكها طردهم لإزالة العقار وبناء عقار جديد.

 

المصدر - لبنان 24 

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