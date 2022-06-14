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الثلاثاء، 14-06-2022 03:02 م

شاب يقتل شقيقه بـ 11 طعنة في القلب بسبب الميراث في مصر

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الوكيل الإخباري-شهدت محافظة البحيرة، اليوم مصرع شاب على يد شقيقه بمدينة النوبارية بعد نشوب مشادة كلامية بينهما على خلافات بسبب الميراث، انتهت تلك المشادات إلى مقتل الشاب بـ 11 طعنة في القلب، ليقع جثة هامدة غارقاً في دمائه.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة النوبارية بوصول جثة شاب في العقد الثالث من العمر لمستشفى النوبارية العام، غارقاٌ في دمائه، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى “عيد جمعة” به 11 طعنة في الصدر بسلاح أبيض، ومقيم بدائرة المركز، وتم إيداع الجثة لمشرحة المستشفى.

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وأوضحت التحريات الأولية، أن سبب القتل خلافات بين الجاني والقتيل على الميراث، انتهت بالهجوم عليه بسلاح أبيض قام بطعنه 11 طعنة في الصدر والقلب أودت بحياته.

وتم القبض علي القاتل، وجاري استجوابه من قبل النيابة العامة في مصر ، كما تم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

اليوم السابع

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