شاب يقتل 4 من عائلته بسبب بابجي في باكستان

الوكيل الإخباري - طالبت الشرطة الباكستانية، يوم الاثنين ، بمنع لعبة الفيديو الشهيرة "بابجي"، بعدما أقر مراهق بأنه قتل أربعة من أفراد عائلته تحت تأثير هذه اللعبة العنيفة.



وكان علي زين قتل والدته وشقيقتيه وأحد أشقائه في 18 يناير، مؤكداً خلال استجوابه من جانب شرطة لاهور (شرق) قبل أيام أنه قام بفعلته بسبب تأثره الشديد بلعبة "بابجي".

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وقال كيشاور إن مرتكب الجريمة علي زين البالغ 18 عاما ًكان يعيش في عزلة تامة داخل غرفته وكان مدمناً على اللعبة.





ونقلت صحيفة "داون" عن مسؤول في شرطة لاهور قوله إن المراهق "أطلق النار على أعضاء عائلته، معتقداً أنهم سيعودون إلى الحياة كما الحال في اللعبة".



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