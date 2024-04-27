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السبت، 27-04-2024 09:20 ص

شاب يقطع يد والدته ليستخدم أصابعها بالوصول لحسابها البنكي في البرازيل

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الوكيل الإخباري - أقدم شاب في البرازيل على ارتكاب جريمة مروّعة بحق والدته، حيث طعنها حتى الموت، ليستخدم أطراف أصابعها في سحب أموالها من حسابها البنكي.

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وعُثر على “ساندرا ماريا دوس سانتوس كارفاليو”، 58 عامًا، مصابة بعدة جراح بسكين، ويدها مقطوعة، داخل منزلها بمدينة سلفادور البرازيلية.


وتم القبض على ابنها، “خوسيه ناتان كارفاليو”، بعد وقت قصير من اكتشاف الجريمة المروّعة .


وأثناء مثوله أمام المحكمة البرازيلية ، اعترف بأنه “قطع رقبة والدته ويدها بسكين”.


وأضاف القاضي: “لقد اعترف بقطع رقبة والدته بسكين ثم قطع يدها للوصول إلى الأموال في حسابها المصرفي”.


و تم العثور على جثة “ساندرا ماريا” مغطاة بملاءة ومنشفة في حي يُدعى بوكا دا ماتا دي فاليريا.


وأبلغ ابن عم خوسيه ناتان الشرطة البرازيلية بعد أن ذهب إلى منزل العائلة حيث تعيش الأم والمشتبه به، واكتشف رائحة قوية.


وقالت الشرطة إن جثتها بدأت تتحلل، مما يشير إلى أنها قُتلت قبل أيام.

 

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