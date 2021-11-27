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السبت، 27-11-2021 10:11 ص

شاب يلقى مصرعه بعد سرقة حقيبة في مصر

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الوكيل الإخباري - لقى شاب من منطقة المحلة بمحافظة الغربية مصرعه، بعدما سقط من سطح بناية أثناء محاولته الهرب، بعد أن سرق حقيبة من إحدى السيدات، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية المصرية اللازمة حيال الواقعة.

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وفي تفاصيل الواقعة، تلقى مفتش مباحث قطاع أكتوبر بلاغا يفيد بسقوط شخص من علو بالحي الـ11 طابق ، وعقب الانتقال والفحص، توصلت التحريات التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى سقوط شاب يبلغ من العمر 23 عاما من منطقة المحلة بالغربية، كما تبين إصابته بكسور فى أنحاء متفرقة بالجسد في مصر .

 

وعقب التقابل مع المبلغين، قرروا أنه لص وسرق وخطف حقيبة إحدى السيدات، التي استغاثت بالأهالي فلاحقوه ما اضطره للدخول إلى إحدى العقارات محاولا الهروب بالقفز من السطح، لكنه سقط أرضا، وجرى نقله إلى المستشفى وتوفى وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية المصرية اللازمة حيال الواقعة في مصر .

 

المصدر - روسيا اليوم 

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