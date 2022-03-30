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الأربعاء، 30-03-2022 12:43 م

شاهد.. أشعلت الموقدة وخرجت لتعود وتجد أطفالها الـ6 جثثاً متفحمة في المكسيك

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الوكيل الإخباري - توفي الأطفال البالغون من العمر بين 6 أشهر و11 عاماً في الحريق الذي وقع في إحدى مناطق المكسيك الأكثر فقراً.

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  قُتل حرقاً ستة أطفال من العائلة نفسها، تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاماً، بعدما أتى حريق الاثنين على منزلهم الواقع في ولاية واهاكا جنوب المكسيك، على ما أفاد مكتب المدعي العام الإقليمي.

 

وأوضح المكتب أنّ "والدة الأطفال أشعلت موقدة تعمل بالغاز صباحاً ثم ذهبت إلى المطحنة، وعندما عادت كانت النيران قد اندلعت في المنزل" حيث كان الأطفال موجودين.

ويقع المنزل الذي عُثر فيه على جثث الأطفال في كويكويان دي لاس فيورس في منطقة من واهاكا التي تعيش فيها شعوب المكسيك والتي تعتبرها الحكومة الاتحادية إحدى المناطق الثلاث الأكثر تهميشاً وفقراً في المكسيك.

 


 


 

 

 

 

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