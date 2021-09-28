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الثلاثاء، 28-09-2021 09:25 ص

شاهد.. إصابة بتدهور شاحنة على الطريق الصحراوي

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكدت إدارة الدوريات الخارجية، اليوم الثلاثاء انقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي.

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وقالت الدوريات الخارجية بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن الحادث اقتصر على إصابة السائق إصابة متوسطة وأضرار في المركبات، حيث تم نقله إلى مستشفى معان الحكومي .

 

واضاف أن الشاحنة كانت خارج حرم الشارع العام.

 


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