شاهد.. إصابة بتدهور شاحنة على الطريق الصحراوي

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكدت إدارة الدوريات الخارجية، اليوم الثلاثاء انقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي.

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وقالت الدوريات الخارجية بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن الحادث اقتصر على إصابة السائق إصابة متوسطة وأضرار في المركبات، حيث تم نقله إلى مستشفى معان الحكومي .

واضاف أن الشاحنة كانت خارج حرم الشارع العام.



