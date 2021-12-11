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السبت، 11-12-2021 02:59 م

شاهد... إعصار يودي بحياة شخصين ويصيب 5 آخرين في أميركا

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الوكيل الإخباري - حوصر أكثر من 20 شخصا من نزلاء وموظفي دار لرعاية المسنين، شمال شرقي ولاية أركنساس الأميركية، يوم الجمعة، بعد تعرضها لإعصار أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 5.

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وذكرت قناة "كيه إيه آي تي" التابعة لمحطة "إن بي سي" التلفزيونية، أن الإعصار الذي اجتاح دار رعاية المسنين في مدينة مونيت كان من بين سلسلة من الأعاصير في المنطقة.

 

ونقلت القناة عن المسؤول قوله إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 5، كما حوصر ما لا يقل عن 20 في الدار التي تضم 86 سريرا.

 

المصدر - لبنان 24

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