شاهد إنتحار رجل أعمال باكستاني بعد خسارته مبلغاً كبيراً من المال!

الوكيل الإخباري - أفادت تقارير بأن تاجر عقارات باكستانيا انتحر في روالبندي بإطلاق النار على نفسه بعد خسارته مبلغا ماليا ضخما.



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وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، رجل الأعمال أرشد جمال وهو يجلس على كرسي داخل مكتبه برفقة شخص آخر، ثم أخرج سلاحا ناريا وأطلق النار على رأسه، ما أدى لوفاته في الحال.



وذكرت وسائل الإعلام، أن جمال قرر إنهاء حياته بسبب خسارة مالية تقدر بـ 3.5 مليون دولار، ما يعادل 13 مليون ريال، لكن الرجل ظهر في الفيديو بحالة هادئة جدا لا توحي بعزمه القيام بتلك الخطوة.

pic.twitter.com/oR2uoZNCJ7 ⚠️ #ALERTA | Un empresario inmobiliario de Rawalpindi en Pakistán, se suicidó con un disparo en la Sien. Según un familiar cercano, Arshad Jamal, le mencionó sobre una presunta pérdida financiera de US$3,5 millones lo que pudiera haber sido el causante del hecho #30Abr April 30, 2024

روسيا اليوم

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