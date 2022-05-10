الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تركيا وشرم الشيخ تتصدران وجهات الأردنيين بالعيد

بورصة الكويت تغلق على انخفاض متجاهلة قبول استقالة الحكومة

الضمان يدعو للتبرع لحساب تكافل

إعادة تفعيل اتفاقية لتشغيل أردنيين في ألمانيا

الخلايلة عن الاقصى: الأردن لا يقبل المشاركة أو الإملاء من اسرائيل

الخصاونة نقلا عن أخصائيين نفسيين: السرية شرط للشروع الحقيقي بالانتحار

الضريبة : تقديم 390 ألف إقرار ضريبي العام الحالي

الملك: الطريق إلى السلام يجب أن يمر بمدينة القدس

علان يتوقع استقرار أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

47.8 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة في بورصة عمان

الثلاثاء، 10-05-2022 01:21 م

شاهد.. إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر في العراق

image


الوكيل الاخباري- نجح مجموعة من الشباب في إنقاذ فتاة كانت تحاول الانتحار في العراق.

وتداولت مواقع إعلام عراقية، فيديو مأساوياً يظهر لحظة إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر الجادرية في بغداد.

ويظهر في المقطع، الفتاة وهي في وسط المياه فيما يظهر 4 أشخاص يسبحون في اتجاهها لمساعدتها.

 كما أكد مصور الفيديو أن الفتاة بخير ولم تتوف، مشيدا ببطولة الشباب الذين هبوا لإنقاذها وفق العربية نت.

وأتت هذه الحادثة بعد أيام من حادثة أخرى ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بقصة شاب عشريني حاول الانتحار من أعلى فندق في مدينة كركوك.

وكشفت مديرية الدفاع المدني في كركوك في بيان أنهم أمضوا برفقة القوات الأمنية 7 ساعات لإقناع الطالب في كلية الهندسة بالعدول عن فكرة الانتحار.

من جانبه قال نبيل بوشناق مدير صحة كركوك  إن حالات الانتحار في المدينة ازدادت في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن ذلك يعود لأسباب متعددة من بينها الحالات النفسية والضغط النفسي وأيضاً حالات الإدمان، وكذلك العوز والحرمان والبطالة، بالإضافة إلى الكثير من المشاكل المجتمعية.

يذكر أن حالات الانتحار المسجلة في العراق عام 2021 بلغت 772 حالة، وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام 2020 والتي بلغت 663 حالة، بحسب وزارة الداخلية العراقية.

اضافة اعلان

 


 

البيان

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
333-4

مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث قطار بالنمسا

w

اصابة بحادث سير في الزرقاء

الدفاع المدني 4

حريق بمطعم مشهور في عمان

الدفاع المدني 3

إصابة طفلة بحادث غرق في برميل ماء

42022510851559655282

الامن العـام يكشف سبب ازمة السير على طريق المطار

image

جريمة غامضة.. مقتل رجل ستيني خنقا في مصر