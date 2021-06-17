الخميس 17-06-2021
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الخميس، 17-06-2021 08:34 م

شاهد اخر فيديو للنجم الأردني عمار البوريني قبل وفاته هو وزوجته بـ ١٠ دقائق

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي نجم التيك توك الاردني عمار البوريني وزوجته اثر حادث سير مروع على طريق النقب عصر اليوم الخميس .

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخر فيديو للمرحوم البوريني قبل وفاته هو و زوجته بعشر دقائق .

بدوره قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الانقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين تريلا ومركبة صغيرة على طريق النقب ،نتج عنه وفاة زوجان اثر تعرضهما لاصابات بالغة في الجسم واصابة طفلتهما بجروح .

وبين الناطق الإعلامي ان الكوادر الطبية بمستشفى معان الحكومي قامت بإجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة واخراج الجنين ووضعه على الأجهزة الطبية (الخداج ) .

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