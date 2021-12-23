شاهد...الأمن يقبض على امرأتين ورجل سطوا على محال تجارية في السعودية

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة السعودية في منطقة الرياض، يوم الأربعاء، القبض على 3 أشخاص (رجل وامرأتين ) ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية.

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وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على 3 سعوديين (رجل وامرأتين) ارتكبوا قضاية جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح، وجـرى إيقافهم واتخذت بحقهـم الإجـراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.



وتداولت العديد من الصفحات الإخبارية مقطع فيديو نشره حساب "سناب الداخلية" يظهر المجموعة وهي تقوم بعمليات سطو في الرياض .

