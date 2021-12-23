الخميس 23-12-2021
الوكيل الاخباري

بالأسماء.. مدعوون لإجراء مقابلات شخصية في وزارة الصحة

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الصحة تكشف عن شروط السماح بالتجمعات خلال احتفالات رأس السنة

التربية تعلن انتهاء الفصل الدراسي الأول اليوم

مصدر للوكيل: بدء ربط وتزويد لبنان بالكهرباء خلال أيام

محافظ المفرق يوقف شخصين من مخالفي الحجر المنزلي

القطب: "أوميكرون" يتكاثر في الجهاز التنفسي بسرعة تفوق "دلتا" بسبعين مرة

توجه لوضع شروط وإجراءات جديدة للبيع والشراء عبر الانترنت

وفيات الخميس 23-12-2021

إيرادات البلديات تنخفض للنصف بسبب كورونا

الخميس، 23-12-2021 10:05 ص

شاهد...الأمن يقبض على امرأتين ورجل سطوا على محال تجارية في السعودية

ba216052e279a705ef052a0ec845398d_XL


الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة السعودية في منطقة الرياض، يوم الأربعاء، القبض على 3 أشخاص (رجل وامرأتين ) ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية.

اضافة اعلان

 

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على 3 سعوديين  (رجل وامرأتين) ارتكبوا قضاية جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح، وجـرى إيقافهم واتخذت بحقهـم الإجـراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وتداولت العديد من الصفحات الإخبارية مقطع فيديو نشره حساب "سناب الداخلية" يظهر المجموعة وهي تقوم بعمليات سطو في الرياض .

 


المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة













 




 

 


 

إقرأ ايضا
17f6f10e-af39-4e5a-a0b7-9d6ef583bc86_16x9_1200x676

فيديو مرعب لفيل يطارد هندياً بوحشية ويغرس أنيابه بوجهه

139502140924484537626384

إعدام امرأة ارتكبت جريمة شيطانية منذ 3 أعوام في مصر

flag-australia-australian-flag-symbol-aussie-icon

شاهد...زوجان أستراليان يتحدان بطريقة مثالية لإيقاف لص حاول سرقتهم

تصادم

عشرات الإصابات جراء اصطدام قطاري مترو في إيران

0L5A1066

وفاة عشريني بحادث تدهور في عمان

0L5A1616

السير: تباطؤ حركة المركبات بسبب هبوطات في شوارع عمان

أخبار متعلقة
erer-1

السعودية..شخص يطلق النار على الشرطة بعد سرقته سيارة - فيديو

Saudi-Arabia-Fines

السعودية ..إيقاف 250 موظف بوزارات عدة بسبب الرشوة والتزوير

image (6)

وفاة امرأة أثناء عملية تجميل في السعودية

2021_8_15_13_32_31_205

القبض على شخص زور إقامات في السعودية