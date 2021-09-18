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السبت، 18-09-2021 09:16 ص

شاهد ...السلطات السعودية تعتقل 4 أشخاص أشعلوا النار في رجل لتصوير فيديو

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الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة السعودية القبض على 4 سعوديين كانوا قد نشروا مقطعاً مصوراً يظهر خلال احتجازهم لشخص عنوة وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية قبضت على "4" سعوديين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ظهروا في مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد احتجاز لأحدهم، وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه.

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واشار متعب الخميس الى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

 

 

المصدر - البيان 

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