شاهد.. تحطم طائرة عسكرية فوق بناية سكنية في روسيا

الوكيل الإخباري - لقي طياران مصرعهما في حادث تحطم مقاتلة عسكرية من طراز "سو 30 " في مقاطعة إركوتسك بشرق روسيا.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها إن "طيارين قتلا إثر سقوط مقاتلة عسكرية من طراز "سو 30"، على مبنى سكني ذي طابقين في منطقة نوفو لينينو وذلك خلال قيامها بطلعة تدريبية ما أدى إلى تحطمها ونشوب حريق امتد على مساحة 200 متر مربع من جرّاءِ التحطم.
وأوضح البيان أنه لم تقع إصابات بين السكان في الوقت الذي سارعت فيه فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث يعمل فريق تحقيق ميداني على تحديد أسباب الحادث وملابساته".
#شاهد | وسائل إعلام روسية تنشر لقطات توثق لحظة سقوط طائرة من طراز SU-30 على منزل في مقاطعة #إيركوتسك الروسية، ما أدى إلى مقتل طيارين اثنين كانا على متنها pic.twitter.com/8uvGEcKHM0— TRT عربي (@TRTArabi) October 23, 2022
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